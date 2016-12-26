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«Русские всегда там, где трудно»: в ПМР скорбят по жертвам крушения Ту-154

Общество
26 декабря в Приднестровье объявлен Днем траура
Поминальная свеча
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Поминальная свеча

Тирасполь, 26 Декабря 2016, 16:32 — REGNUM  Президент Приднестровья Вадим Красносельский объявил 26 декабря днем траура в ПМР в связи с крушением самолета Ту-154 в Черном Море. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красносельского, в день траура в Приднестровье приспущены флаги, а учреждениям культуры и СМИ рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи.

В течение дня 26 декабря к выездному консульскому пункту посольства России в Тирасполе приходили сотни людей, чтобы возложить цветы и поминальные свечи в память о погибших в авиакатастрофе.

«Сегодня все приднестровцы воспринимают трагическое происшествие с чувством боли, великой скорби, сопереживания, — отметила вице-спикер приднестровского парламента Галина Антюфеева. — Артисты ансамбля Александрова министерства обороны РФ — это были славные сыны и дочери России, люди, для которых не существовало чужого горя. С желанием помочь нуждающимся они побывали во многих горячих точках мира. Были они и в Приднестровье, искусством поддерживая наш дух. Эта готовность прийти на помощь присуща российскому народу, который всегда там, где трудно».

«Елизавета Глинка, принимая государственную награду из руки президента России, сказала, что они всегда приходят туда, где нужна помощь. Ее слова о том, что «мы знаем, что не всегда мы сможем вернуться домой», к сожалению, оказались пророческими… Нет слов, чтобы можно было утешить родных и близких. Мы можем молиться о них, помнить. Всех, кого мы помним и любим, живут в народной памяти вечно. В наших сердцах они останутся героями. Приднестровский народ скорбит вместе с народом России. Это наша общая боль», — сказала Антюфеева.

Напомним, 26 декабря в России объявлен День траура по погибшим при крушении самолета Ту-154, который летел в Сирию. В самолете находились 92 человека: большинство — артисты Ансамбля имени Александрова, которые должны были дать концерт для российских военных. Также на борту лайнера находились журналисты и врач, общественный деятель Елизавета Глинка — доктор Лиза. Выжить не удалось никому. По факту крушения возбуждено и расследуется уголовное дело. Среди основных версий — ошибка пилотирования либо техническая неисправность.

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