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Глава Ставрополя призвал отменить предновогодние корпоративы в День траура

Общество
В Ставрополе отменяются праздничные мероприятия из-за катастрофы Ту-154
Отмена новогодних корпоративов
Pexels
Отмена новогодних корпоративов

Ставрополь, 26 Декабря 2016, 16:25 — REGNUM  

В Ставрополе в День траура из-за катастрофы самолета над Черным морем приспущены государственные флаги и отменены предновогодние и развлекательные программы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации, 26 декабря всем мероприятиям предшествует минута молчания в память о погибших. Во всех храмах города проходят панихиды.

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев попросил жителей краевой столицы не проводить предновогодние корпоративы и другие развлекательные мероприятия.

«Произошедшая трагедия — огромное горе для всей страны. Жители Ставрополя вместе со всей страной скорбят по погибшим. Память о них навсегда останется в наших сердцах», — отметил глава города.

Соболезнования в связи с гибелью людей при крушении ТУ-154 выразили губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Трагедия оборвала жизни, принесла горе во множество семей. Разделяю боль этих тяжелых утрат. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Храню надежду, что будут найдены и спасены выжившие», — говорится в телеграмме главы края в адрес главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Владимиров также направил соболезнования в адрес руководителей средств массовой информации, сотрудники которых находились на борту самолета.

Напомним, сегодня 26 декабря, президентом Владимиром Путиным в России объявлен день общенационального траура. Трагедия случилась накануне, 25 декабря. Самолет Минобороны России, на борту которого находились военнослужащие, журналисты и артисты, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию. Через две минуты самолет потерпел крушение. Погибли все 92 человека, находившиеся на борту.

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