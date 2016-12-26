Ремонт и благоустройство: калужские общины отчитались за работу в 2016 году

Калуга, , 16:18 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат городского парламента Максим Платов 26 декабря приняли участие в совместном заседании территориальных общин «Площадь Победы» и «Театральная площадь» и Народного совета избирательного округа №3. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, председатель общин, глава городского самоуправления Александр Иванов поздравил активистов ТОС с наступающим Новым годом и подвел итоги работы за 2016 год.

В этом году на территории общин была проведена масштабная работа по ремонту и благоустройству дворовых территорий и установке детских и спортивных комплексов. Уличные тренажёры были установлены во дворах домов №120 по улице Суворова и №21 по улице Тульской. Детские игровые комплексы появились во дворах дома №27 по улице Ф. Энгельса, №5 по улице Н. Козинской и №4 по улице Маршала Жукова. Леерное ограждение установлено во дворе дома №2 по площади Победы. Ремонт и асфальтирование дворовых территорий и межквартальных проездов проведены по улицам Дзержинского, Суворова и Энгельса. Члены ТОС активно участвовали в субботниках и работе по озеленению города, принимали участие в решении проблем ЖКХ, участвовали в приёмке работ.

Александр Иванов поблагодарил собравшихся за плодотворную работу и пожелал новых успехов в наступающем году: «Благодаря вашей любви к родному городу, активной жизненной позиции и упорному труду были достигнуты существенные результаты в деле благоустройства и развития инфраструктуры микрорайона. Наша совместная работа вновь доказала, что территориальные общины являются важнейшей опорой местного самоуправления, а успехи в развитии города достигаются в первую очередь в результате конструктивного диалога и взаимодействия власти и жителей».