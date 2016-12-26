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В Тюменской области за один день изъято 15 тонн суррогатного алкоголя

Общество
Лишь на одном складе в Тюмени обнаружено лосьонов и «Боярышника» без документов на три миллиона рублей
Бутылка алкоголя
Pexels
Бутылка алкоголя

Тюмень, 26 Декабря 2016, 16:11 — REGNUM  В Тюменской области за один день операции «Суррогат» изъято 15 тысяч литров спиртосодержащей жидкости на сумму более 3 миллионов рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УМВД.

Полицейские Тюменской области ликвидируют точки производства и реализации незаконной спиртосодержащей продукции. Только в один из дней операции по области проверено 39 торговых точек, изъято 15 тысяч литров суррогатного алкоголя, лосьонов и этилового спирта.

Так, 23 декабря сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД в одном из складских помещений в Тюмени на улице Чекистов изъяли коробки с лосьонами. Общее количество косметических средств «Боярышник» и «Вита-септ» без необходимой документации — 149 550 штук на сумму более трех миллионов рублей.

Оперативниками установлено, что со склада шла реализация данного товара. Последняя накладная, датированная 20 декабря, подтверждает, что продукция пользовалась спросом. На данный момент назначена экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 26 декабря розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции на территории России приостановлена на 30 суток. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано 26 декабря на официальном сайте Роспотребнадзора. Вступило в силу со дня опубликования. Уточняется, что временное ограничение касается непищевой продукции, содержание этилового спирта в которой превышает 25% от объема, исключение составляет парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости. В качестве причины такой меры названы массовые отравления людей, в том числе со смертельными исходами.

Напомним, в период с 18 по 23 декабря в Иркутске более 120 человек отравились спиртосодержащим концентратом «Боярышник». Число смертельных исходов достигло 76. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с массовым отравлением по ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Были задержаны 12 человек, среди которых индивидуальные предприниматели и их сотрудники, занимавшиеся реализацией опасной жидкости в торговых точках Иркутска. Пять человек помещены под арест.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ на месяц запретили торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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