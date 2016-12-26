В Сербии задержали 77 нелегальных мигрантов

Беженцы платят контрабандистам, чтобы попасть из Турции в ряд европейских государств через Македонию или Болгарию

Белград, , 15:56 — REGNUM Власти Сербии арестовали трех человек, подозреваемых в организации незаконной перевозки 77 мигрантов, говорится в заявлении министерства обороны Сербии, сообщает 26 декабря Reuters.

Военнослужащие и сотрудники полиции задержали двух водителей грузового фургона в центральном районе Сербии, которые пытались нелегально перевезти 36 мигрантов и Афганистана и Мали.

Позже задержали еще одного водителя, в грузовике с немецкими номерными знаками обнаружили 41 нелегального мигранта.

Напомним, около 7 тыс. беженцев размещены в лагерях Сербии, согласно данным Комиссариата ООН по делам беженцев. Многие мигранты платят контрабандистам, чтобы попасть из Турции в ряд европейских государств через Македонию или Болгарию.

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