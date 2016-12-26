В России Минздрав и Роспотребнадзор разработают систему эпиднадзора

Предложения должны быть подготовлены до 15 марта 2017 года

Москва, , 15:42 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору и Минздраву РФ разработать предложения по организации системы эпидемического надзора, включая профилактику, за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, говорится в сообщении на официальном сайте правительства РФ.

Предложения должны быть подготовлены до 15 марта 2017 года. По данным статистики, ежегодно в России инфекциями при оказании медицинской помощи заражаются 25−30 тыс. человек. Ученые показали, что в стационарах страны могут быть поражены инфекциями до 5−10% пациентов.

Проблема связана с тем, что формируются и распространяются госпитальные штаммы, устойчивые к антибиотикам и дезинфицирующим средствам.

Роспотребнадзор намерен совершенствовать санитарный надзор за такими инфекциями, а также установить ведущие причины и факторы их возникновения. Кроме того, будут разработаны и внедрены «критерии оценки эффективности проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий с позиций доказательной медицины».