Челябинск вошел в топ-10 самых читающих городов

Челябинск, , 15:35 — REGNUM Челябинцы заняли восьмое место среди самых читающих жителей городов России. Рейтинг был составлен по данным сервиса по предоставлению электронных книг одного из мобильных операторов страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чтобы составить рейтинг было соотнесено количество пользователей мобильного приложения в каждом городе-миллионнике с числом жителей этого города — тем самым был определен процент читающих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе одной из компаний.

Челябинск занял восьмую строчку рейтинга. Опередили южноуральскую столицу уральские крупные города — Екатеринбург, который занял пятое место и Пермь, разместившись на третьем. Лидерами по чтению электронных книг стала Казань, она на первом — Уфа, занявшая вторую строчку.

Таким образом, самым читающим стал Приволжский федеральный округ, за счет занявшиих высшие места города Казань, Уфа и Пермь. Во всех трех городах самый высокий процент населения, читающего электронные книги. При этом самым популярным произведением стал роман Дэна Брауна «Инферно». Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург не вошли в топ-10.

Отметим, что самой читающей страной по рейтингу, учитывающему не носитель (источник) информации, а времени затрачиваемого на чтение, является Индия. Россия в таком рейтинге также входит в десятку самых читающих стран, и находится на седьмом месте. Опережают нас Китай, Филиппины, Таиланд и другие страны. Такие страны как США и Англия не вошли в топ-10 рейтинга.

Напомним, СССР была самой читающей страной в мире. Оценка складывалась как по затрачиваемому времени советскими гражданами на чтение, вовлеченности в чтение самих граждан, так и по объемам печатаемой прессы, особенно журналов и газет.