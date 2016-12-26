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В Воронежской области вспоминают земляков, погибших при крушении Ту-154

Общество
«Невозможно найти слова, способные выразить боль невосполнимых утрат»
Траурные свечи
Myriams-Fotos
Траурные свечи

Воронеж, 26 Декабря 2016, 15:25 — REGNUM  В Воронежской области проходят траурные мероприятия по погибшим при крушении самолета Ту-154, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В числе погибших — трое воронежцев: выпускница Воронежского хореографического училища Лилия Пырьева, выпускник областного училища культуры (Бобров) Евгений Булочников и бортинженер самолета Виктор Сушков.

В православных храмах региона, как и по всей России, сегодня проходят панихиды по погибшим в авиакатастрофе.

Своих выпускников — 18-летнюю Лилию Пырьеву и 29-летнего Евгения Булочникова вспоминают в Воронежском хореографическом училище и в областном училище культуры имени Суворина. 25-летнего Виктора Сушкова вспоминают в его родной 77-й школе. К учебным заведениям воронежцы несут цветы и свечи.

Новогодние утренники сегодня отменены — в связи с днем траура.

Свои соболезнования родным и близким погибшим направили руководители города и области. От имени губернатора Алексея Гордеева телеграммы со словами соболезнования направлены родным погибших воронежцев. «Весть о трагедии жители Воронежской области восприняли с чувством сострадания и скорби. Невозможно найти слова, способные выразить боль невосполнимых утрат. Стойкости семьям и близким погибших в эти тяжелые дни», — говорится в телеграмме.

«Жители Воронежа с глубокой скорбью восприняли весть о трагедии над Черным морем. Крушение авиалайнера унесло более 90 жизней, среди погибших были и наши земляки. Для всех нас — это огромная, невосполнимая потеря, большое горе и боль. Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в этой страшной авиакатастрофе. Скорбим вместе с вами», — говорится в соболезнованиях главы города Александра Гусева.

Свои соболезнования родным погибших воронежцы выражают и через социальные сети: «Ужасная трагедия… искренне соболезную родным и близким погибших»; «Искренне соболезную родным и близким… Пусть земля им будет пухом… Помним.Любим. Скорбим.»; «Вечная память погибшим…» — это лишь немногие комментарии.

26 декабря в России объявлен День траура по погибшим при крушении самолета Ту-154, который летел в Сирию. В самолете находились 92 человека: большинство — артисты Ансамбля имени Александрова, которые должны были дать концерт для российских военных. Также на борту лайнера находились журналисты и врач, общественный деятель Елизавета Глинка — доктор Лиза. Выжить не удалось никому.

По факту крушения возбуждено и расследуется уголовное дело. Среди приоритетных версий — ошибка пилотирования либо техническая неисправность.

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