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Волгоградцы скорбят по погибшим в катастрофе Ту-154 в Сочи

Общество
Панихиды пройдут во всех православных храмах
Свечи
Иллюстрация: Volgeparhia.ru
Свечи

Волгоград, 26 Декабря 2016, 15:00 — REGNUM  Сегодня, 26 декабря, во всех волгоградских храмах по благословению митрополита волгоградского и Камышинского Германа пройдут панихиды по жертвам авиакатастрофы самолета Министерства Обороны РФ, разбившегося накануне под Сочи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Волгоградской епархии, в Казанском кафедральном соборе заупокойное богослужение начнется в 17:00, на час раньше — в храме святого Иоанна Предтечи.

Волгоградцы молились об упокоении трагически погибших уже вчера вечером в Иоанно-Предтеченском и других храмах города.

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Напомним, что самолет Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря, на его борту находились 92 человека: экипаж, общественники, журналисты трех телекомпаний и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря указом президента РФ объявлен днем общероссийского траура. В Волгограде в школах, детсадах и учреждениях культуры отменены развлекательные мероприятия, приспущен национальные флаги.

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