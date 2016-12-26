В Турции задержали 1 тыс. 682 подозреваемых в терроризме

В общей сложности после проведения допросов были арестованы 516 человек

Анкара, , 14:59 — REGNUM На прошлой неделе власти Турции задержали 1 тыс. 682 человека по подозрению в связях с террористическими организациями для проведения допроса, 516 из них были арестованы, говорится в сообщении МВД Турции, сообщает 26 декабря Reuters.

1 тыс. 96 человек были задержаны по подозрению в связях с бывшим мусульманским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого власти Турции подозревают в организации неудавшейся попытки военного переворота в июле этого года, 426 из них были арестованы.

Еще 508 задержанных подозревали в связях с курдскими боевиками, 78 из них, после проведения допроса, арестовали. Также сотрудники полиции Турции допросили 78 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 12 человек арестовали.

Напомним, ранее правоохранительные органы Турции задержали 235 подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), включая членов прокурдской Демократической партии народов (ДПН).

Задержаниям предшествовал теракт 10 декабря в Стамбуле, в результате которого погибли 44 человека. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Соколы свободы Курдистана». Вечером 11 декабря ВВС Турции нанесли удар по позициям РПК на севере Ирака.

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