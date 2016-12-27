Борислав Агаджанов, , 11:40 — REGNUM

Каждый народ развивается по своему особому, оригинальному и непохожему на других пути. Но в истории многих государств может наступить такой переломный момент, когда общество по ряду причин, как внутренних, так и внешних, остро начинает нуждаться в быстрой модернизации, ибо только подобная модернизация способна осуществить необходимый стране резкий и эффективный рывок, выводящий её на новую, более высокую ступень развития. Но для достижения серьёзных экономических, политических, военных успехов страна нуждается, прежде всего, в существенном повышении образованности населения, так как отсталые и необученные люди не смогут добиться никаких результатов. А основой всякого образования, его главным стержнем, несомненно является грамотность.

В царской России с грамотностью населения дело обстояло весьма неважно. Несмотря на существенные успехи в деле просвещения после отмены крепостного права, к 1914 году лишь около трети населения страны было в той или иной степени грамотно. А в деревнях ¾ крестьян по-прежнему не умело ни читать, не писать. Особенно низкий уровень грамотности был среди женщин. Значительная часть детей вовсе не посещала никаких учебных заведений. Поэтому большевики, поставившие цель построения нового общества и создания нового человека, не могли после своего прихода к власти в октябре 1917 году не заняться вопросом достижения всеобщей грамотности. Одной из основных задач молодого советского государства стала ликвидация неграмотности в максимально короткие сроки. «Всякая истинно демократическая власть в области просвещения в стране, где царит безграмотность и невежество, должна поставить своей целью борьбу против этого мрака. Она должна добиться в кратчайший срок всеобщей грамотности…», — утверждал народный комиссар просвещения А.В. Луначарский. И уже в декабре 1917 года в Наркомпросе под руководством Н.К. Крупской создаётся внешкольный отдел, занимающийся как раз образованием неграмотного населения. Одним из самых главных препятствий на пути достижения всеобщей грамотности было отсутствия квалифицированных педагогических кадров. Поэтому декретом Совнаркома «О мобилизации грамотных» от 10 декабря 1918 года предписывается провести учёт всех грамотных граждан «с выделением хорошо грамотных и способных к ясному и толковому чтению вслух». Таковые граждане должны были проводить периодические чтения для неграмотного населения с обязательным последующим разъяснением прочитанного. К данной работе на безвозмездной основе привлекались грамотные жители в возрасте от 16 до 50 лет, а участие коммунистов, комсомольцев и учителей было обязательным. В мае 1919 года проходит I Всероссийский съезд по внешкольному образованию, поставивший задачу практического претворения в жизнь программы достижения всеобщей грамотности.

26 декабря 1919 года, в тяжелейших условиях гражданской войны, интервенции, разрухи и голода выходит декрет Совнаркома из 9 пунктов за подписью Ленина «О ликвидации безграмотности в РСФСР». Декрет постановил, что «всё население Республики в возрасте от 8−50 лет, не умеющее читать и писать, обязано обучаться грамоте на родном или русском языке по желанию». Государство получило право «привлекать к обучению неграмотных в порядке трудовой повинности всё грамотное население страны, не призванное в войска, с оплатой их труда по нормам работников просвещения». Обучающимся грамоте рабочий день сокращался на 2 часа с сохранением прежней заработной платы на всё время учёбы. Те, кто препятствовал посещению неграмотными занятий и уклонялся от указанных в декрете повинностей, привлекался к уголовной ответственности. Снабжающие организации были обязаны выделять ресурсы для борьбы с неграмотностью в самую первую очередь. Задача по ликвидации неграмотности была столь важна, что 19 июля 1920 года при Наркомпросе создаётся возглавляемая самими наркомом Луначарским Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности (ВЧК ликбез) обладающая широкими полномочиями. К работе комиссии привлекались известные деятели культуры и науки: Максим Горький, Владимир Маяковский, Валерий Брюсов, Демьян Бедный, Владимир Бехтерев, Николай Марр. Была создана разветвлённая система курсов обучения неграмотных и курсов обучения ликвидаторов неграмотности. В каждом населённом пункте, где число неграмотных превышало 15 человек, в обязательном порядке создавался пункт по ликвидации неграмотности (лигпункт). Обучение велось чтению, письму, счёту. Занятие часто проводились в столь тяжёлых условиях, что в методических указаниях для учителей существовал целый раздел «Как обойтись без бумаги, без перьев, без чернил, без карандашей». В частности, использовались самодельные свинцовые и угольные карандаши. Не хватало бумаги, поэтому вместо неё писали на закопчённых черепках, на выкрашенных тёмной краской дощечках, на покрытом мелом железном листе. Наряду со взрослым населением обучались и дети, ещё не охваченные системой школьного образования. Для этого создавались специальные школы для переростков, школы при детских домах и детских колониях. С начала 1920-х годов учебная программа лигпунктов стала расширяться и усложняться, срок обучения составлял 3−4 месяца.

Печаталось значительное количество специальной учебной литературы — букварей и азбук для взрослого населения. Показательно, что часть учебников были специализированными, то есть предназначалось для учеников определённых профессий — рабочих, крестьян, батраков, железнодорожников, красноармейцев или тематическими — посвящёнными определённой теме — революции, основам советского государства, пропаганде атеизма. В составлении и оформлении подобных пособий принимали участие, в частности, Владимир Маяковский, Валерий Брюсов, Дмитрий Моор, Владимир Конашевич, Михаил Черемных. Часть учебников была даже отпечатана за рубежом и на это были выделены значительные валютные средства. Азбуки и буквари выходили в общей сложности на 4-х десятках разных языков. Кроме учебной литературы уроки по обучению грамоте публиковались на страницах массовых газет или в специальных приложениях к ним. Выпускалось значительное количество плакатов, пропагандировавших грамотность и чтение книг.

Состоявшийся в 1922 году I Всероссийский съезд по ликвидации неграмотности призвал к первоочередному обучению грамоте рабочих промышленных предприятий, совхозов, членов профсоюзов в возрасте от 18 до 30 лет. Обучение длилось в течение 7 месяцев, по 6−8 часов в неделю. С целью практического вовлечения в процесс ликвидации неграмотности широких масс населения осенью 1923 года создаётся Всероссийское добровольное общество «Долой неграмотность» (ОДН) во главе с М.И. Калининым. Аналогичные общества были созданы и в других союзных республиках. К концу 1923 года ОДН объединяет в своих рядах около 100 тысяч человек. Общество руководило работой более 11 тысяч лигпунктов с полумиллионом обучающихся. ОДН имело собственное издательство, выпускавшее большими тиражами газеты и журналы, учебную, методическую и пропагандистскую литературу. Своеобразной формой работы с целью привлечения средств и пропаганды чтения являлось устройство разнообразных лотерей: книжной, вещевой, и даже серебряной. В частности, книжная лотерея предлагала в качестве призов небольшие библиотеки, вещевая — быков, коров и лошадей, а серебряная — сервизы, самовары, часы и портсигары.

К 1927 году с помощью ликбеза было обучено 10 миллионов взрослых, и во 2-й половине 1920-х годов основное направление работы по ликвидации неграмотности переносится в деревню. Массовую форму приобрело начатое по инициативе комсомола движение культармейцев насчитывающее в своих рядах 1 миллион человек. В программу же самих лигпунктов вносятся серьёзные изменения, так как простая ликвидация неграмотности уже не удовлетворяет стремительно развивающуюся страну. Проводятся занятия по техноминимуму, агроминимуму, политграмоте. Объём обучения составлял 330 занятий на протяжении 10 месяцев в городе и 7 месяцев в селе. Всего через ликбез прошло в общей сложности около 40 миллионов неграмотных. К началу 1940-х годов грамотность среди населения в возрасте до 50 лет составила свыше 90%. Проблема неграмотности была практически полностью решена.

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