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Ярославские депутаты предложили запретить производство метанола в России

Общество
Авторы законодательной инициативы предлагают полностью запретить оборот и производство метанола до выработки наиболее оптимального варианта решения проблемы
Метанол
Иллюстрация: Wikipedia.org
Метанол

Ярославль, 26 Декабря 2016, 14:35 — REGNUM  Депутаты Ярославской областной думы намерены предложить Госдуме РФ законодательно запретить производство и оборот метилового спирта на территории России. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Заксобрании, в облдуму уже внесен соответствующий законопроект.

Авторами законодательной инициативы стали депутаты от партии «Справедливая Россия» Сергей Балабаев и от партии «ПАРНАС» Василий Цепенда. Они предлагают запретить производство и оборот метанола (метилового спирта) в Российской Федерации уже с 1 июля 2017 года.

«Проект Федерального закона «О запрете производства и оборота метанола (метилового спирта) в Российской Федерации» подготовлен с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду», — говорится в пояснительной записке к документу.

«74 погибших от отравления этим ядом в Иркутске — достаточный повод для того, чтобы запустить обсуждение мер, которые позволят ограничить оборот метанола на территории России достаточно жестко, чтобы обезопасить граждан. Еще в 2007 году главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко ввёл запрет на продажу стеклоомывающей жидкости на основе метанола. То есть специалист считает, что даже воздействие этого вещества на лобовое стекло машины может причинить вред человеку! Но и сейчас такую «омывайку» можно купить вдоль дорог за 50 рублей. Следовательно, нужен более жесткий контроль или более радикальные запреты. Мы предлагаем полностью запретить оборот и производство метанола в России, чтобы запустить дискуссию и прийти к наиболее оптимальному варианту», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Сергей Балабаев.

Между тем, метанол достаточно широко применяется в химической, газовой, лакокрасочной промышленности. В органической химии метанол используется в качестве растворителя, его применяют для выпуска формальдегида, формалина, уксусной кислоты и ряда эфиров (например, МТБЭ и ДМЭ), изопрена и др. В газовой промышленности он используется для борьбы с образованием гидратов. Кроме того, его применяют (ограниченно из-за гигроскопичности и отслаивания), как добавку к жидкому топливу для двигателей внутреннего сгорания. Используется в топливных элементах. Во многих странах метанол применяется в качестве денатурирующей добавки к этанолу при производстве парфюмерии. В России использование метанола в потребительских товарах запрещено. Он входит в список сильнодействующих препаратов и ядов, оборот которых контролируется правоохранительными органами.

Однако опрошенные ИА REGNUM эксперты подчеркивают, что эта деятельность достаточно проблематична в силу «черной бухгалтерии», огромных объемов использования и в том числе ограничений на проведение проверок предприятий и организаций. Например, на проверки микропредприятий действует мораторий — то есть они запрещены по указанию правительства Российской Федерации.

Напомним, в Иркутской области от отравления спиртосодержащими жидкостями погибли более 70 человек. Как сообщили ИА REGNUM в областном Минздраве, всего с 18 по 23 декабря от отравления спиртосодержащими жидкостями в Приангарье пострадал 121 человек. В Иркутском областном бюро судебно-медицинской экспертизы из поступивших 74 тел погибших исследовали 70. Из них 39 поступили из лечебно-профилактических учреждений, 31 — от ритуальных служб города. В министерстве отметили, что во всех 70 случаях причиной отравления является метиловый спирт. Работа по исследованию оставшихся четырех объектов продолжается.

Расследование уголовного дела по данному факту продолжается. Известно, что под домашний арест отправили пять фигурантов дела о «Боярышнике».

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