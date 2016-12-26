Грипп идёт: Поликлиники Волгограда работают и в выходные

Волгоград, , 13:48 — REGNUM Взрослые и детские поликлиники Волгограда из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ сменили график работы. Теперь прием будет осуществляться не только в рабочие дни с 8:00 до 20:00. В это же время учреждения здравоохранения будут открыты для пациентов и в выходные, и в праздничные дни. Как сообщили ИА REGNUM в региональном комитете здравоохранения 26 декабря, обслуживание вызовов на дому также будет проходить до восьми часов вечера.

В настоящее время наибольшее число заболевших гриппом и ОРВИ зафиксировано в Городищенском, Дубовском, Котовском, Михайловском, Октябрьском районах и Волгограде. Меньше всего болеют в Алексеевском, Калачевском, Кумылженском, Ленинском, Новоаннинском, Новониколаевском, Ольховском и Фроловском районах области.

По информации регионального облздрава, запаса противовирусных лекарственных препаратов во всех во всех медицинских организациях стационарного типа хватит на две недели. На вооружении медиков — аппарат экстрокорпаральной оксигенации, 850 аппаратов искусственной вентиляции легких и 412 пульсоксиметров. К работе дополнительно привлечены более 430 медиков.

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Также в облздраве действует оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в регионе. Обращения жителей в скорую и неотложную медицинскую помощь отслеживают мобильные рабочие группы.

Напомним, в 2016 году в прививочной кампании приняли участие свыше 928 тысяч человек, из которых более 243 тысяч — дети. Это 36,7% населения Волгоградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, закрываться на карантин в Волгограде отдельные классы общеобразовательных школ стали с 22 декабря. В прошлую пятницу занятия были отменены в 85 классах 16 муниципальных образовательных учреждений. По-прежнему на карантин была закрыта и гимназия № 7 Красноармейского района.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области по итогам 11 месяцев 2016 года оценивается как стабильная. За этот период на территории региона было выявлено более 499,7 тыс. случаев инфекционных заболеваний, что почти ан 4% больше, чем за январь-ноябрь 2015 года. Показатель заболеваемости составил 19 451,6 случаев на 100 тыс. населения и выше прошлогоднего уровня на 4%. Как и в предыдущие годы, в структуре инфекционных и паразитарных болезней преобладают острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ и грипп), удельный вес которых составляет 88,6%.

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