Понедельник, 26 Декабря 2016 года
13:51:37 МСК

Грипп идёт: Поликлиники Волгограда работают и в выходные

Общество
Дополнительно привлечено 430 медиков

Волгоград, 26 Декабря 2016, 13:48 — REGNUM  Взрослые и детские поликлиники Волгограда из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ сменили график работы. Теперь прием будет осуществляться не только в рабочие дни с 8:00 до 20:00. В это же время учреждения здравоохранения будут открыты для пациентов и в выходные, и в праздничные дни. Как сообщили ИА REGNUM в региональном комитете здравоохранения 26 декабря, обслуживание вызовов на дому также будет проходить до восьми часов вечера.

В настоящее время наибольшее число заболевших гриппом и ОРВИ зафиксировано в Городищенском, Дубовском, Котовском, Михайловском, Октябрьском районах и Волгограде. Меньше всего болеют в Алексеевском, Калачевском, Кумылженском, Ленинском, Новоаннинском, Новониколаевском, Ольховском и Фроловском районах области.

По информации регионального облздрава, запаса противовирусных лекарственных препаратов во всех во всех медицинских организациях стационарного типа хватит на две недели. На вооружении медиков — аппарат экстрокорпаральной оксигенации, 850 аппаратов искусственной вентиляции легких и 412 пульсоксиметров. К работе дополнительно привлечены более 430 медиков.

Читайте также: Официально: В Волгограде школьные классы закрываются на карантин

Число закрытых на карантин классов в школах Волгограда выросло на треть

Также в облздраве действует оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в регионе. Обращения жителей в скорую и неотложную медицинскую помощь отслеживают мобильные рабочие группы.

Напомним, в 2016 году в прививочной кампании приняли участие свыше 928 тысяч человек, из которых более 243 тысяч — дети. Это 36,7% населения Волгоградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, закрываться на карантин в Волгограде отдельные классы общеобразовательных школ стали с 22 декабря. В прошлую пятницу занятия были отменены в 85 классах 16 муниципальных образовательных учреждений. По-прежнему на карантин была закрыта и гимназия № 7 Красноармейского района.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области по итогам 11 месяцев 2016 года оценивается как стабильная. За этот период на территории региона было выявлено более 499,7 тыс. случаев инфекционных заболеваний, что почти ан 4% больше, чем за январь-ноябрь 2015 года. Показатель заболеваемости составил 19 451,6 случаев на 100 тыс. населения и выше прошлогоднего уровня на 4%. Как и в предыдущие годы, в структуре инфекционных и паразитарных болезней преобладают острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ и грипп), удельный вес которых составляет 88,6%.

Читайте ранее в этом сюжете: Грипп пока обходит Волгоградскую область стороной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
Главное сегодня
NB!
26.12.16
У берегов Сочи обнаружены обломки Ту-154 — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главное мировое событие 2016 года — война в Сирии: опрос
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Жители России назвали политиком года Владимира Путина: опрос
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
26.12.16
В Москве эвакуируют персонал и пассажиров с трех вокзалов
МоскваРоссия Телефонный терроризм Происшествия
NB!
26.12.16
Имя дирижера Валерия Халилова получит военно-музыкальное училище в Москве
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак раскольники торгуют Софией Киевской: обзор церковной жизни Украины
КиевУкраина Православие Политика
NB!
26.12.16
Китай испытал новейший истребитель J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
26.12.16
Павел ГрассБразилия: «признание конца света», зловещий судья и надежды на будущее
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
26.12.16
Вспышка в небе около Сочи произошла через полчаса после падения Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Савченко была допрошена СБУ после встречи с лидерами ДНР и ЛНР
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
26.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Сдача «Зенит-Арены» в назначенный срок не состоится — источник
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Происшествия
NB!
26.12.16
Самара: «Полетели в Новый год», или «Сон в новогоднюю ночь»
СамараРоссия Новый год Общество
NB!
26.12.16
‍Абхазия подключилась к поиску останков погибших при крушении Ту-154
ГаграАбхазия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главным событием 2016 года в России граждане назвали кризис: опрос
МоскваРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Экономика
NB!
26.12.16
Определена траектория полёта разбившегося Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главком ВКС: Местонахождение черных ящиков Ту-154 известно
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Госкомиссия назвала основные версии крушения Ту-154
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
«Нефть накапливает силы»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
26.12.16
«Рубль может скорректироваться»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
Максим Исаев«Взломав демократов, Путин сделал США одолжение» — Washington Post
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
«Запад развернул тотальную идеологическую атаку на калининградскую землю»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
ещё главное