Самым желанным подарком на Новый год остаются деньги: опрос

Москва, , 13:44 — REGNUM Дом остается самым распространенным местом празднования Нового года — его выбирают 76% жителей России. Каждый десятый (11%) пойдет в гости, 4% отправятся на дачу, 2% — в ресторан или клуб, по 1% набрали варианты ответов загородный пансионат и поездка за рубеж. Лишь 3% участников опроса не намерены как-либо отмечать встречу 2017-го. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Те или иные траты, связанные с Новым годом, планируют совершить 88% граждан. После пикового прироста в преддверии 2016-го (+38%) расходов на встречу Нового года в преддверии 2017-го предполагаемые траты выросли незначительно (+4%): сумма средних расходов составляет 12 тыс. 397 руб.

По предположениям 77% респондентов, на подарки придется потратить 4 тыс. 338 рублей, по оценкам 79% на новогодний стол — 4 тыс. 164 рублей, по ответам 47% на походы в театр, ресторан, детскую елку и пр. — 3 тыс. 895 рублей.

Желания и возможности по подбору подарков из года в год заметно расходятся: презентовать чаще всего собираются сувениры (30%) — тогда как получить их в подарок хотели бы только 8%, конфеты/алкоголь (26% — против 6%), игрушки (24% — против 1%), парфюмерию, косметику (19% — против 9%).

Самым желанным подарком остаются деньги, причем доли тех, кто хотел бы их получить и тех, кто планирует их вручать, очень близки (15% и 13%). Не намерены дарить подарки 14%, отказались бы от их получения 19%.

Опрос проведен 17−18 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.