Понедельник, 26 Декабря 2016 года
13:49:21 МСК

В Курске возлагают цветы в память о погибших при крушении Ту-154

Общество
Горожане не одобрили проведение парада Дедов Морозов после новости о гибели людей

Курск, 26 Декабря 2016, 13:40 — REGNUM  Жители Курска несут цветы к фонтану на Театральной площади в память о пассажирах и членах экипажа самолета Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря над Черным морем. Как уже сообщало ИА REGNUM, погибли все 92 человека, находившиеся на борту — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военные, члены экипажа и доктор Лиза — Елизавета Глинка.

Многие горожане в день трагедии отказались от участия в увеселительных мероприятиях, чтобы почтить память погибших, сообщает портал MK.RU. При этом некоторые ожидали, что городские власти отменят и запланированный на 25 декабря парад Дедов Морозов и Снегурочек.

Однако шествие состоялось — по улице Ленина колонна в костюмах сказочных персонажей дошла до Красной площади, где Дед Мороз и Снегурочка зажгли главную городскую елку. В шествии за рулем квадроцикла принял участие и глава городской администрации Николай Овчаров.

Несмотря на то, что днем траура объявлен 26 декабря, мероприятия, которые прошли в день трагедии, горожане осудили и назвали даже «пляской на костях».

Как уже сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 потерпел крушение над Черным морем. На борту находились 92 человека, которые летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. Основные версии трагедии — техническое состояние лайнера или ошибка пилотирования. Сейчас поиск погибших продолжается. 26 декабря в России объявлен днем траура.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белгороде из-за траура отменили флешмоб и дискотеку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа Ту-154 над Черным морем
Главное сегодня
NB!
26.12.16
У берегов Сочи обнаружены обломки Ту-154 — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главное мировое событие 2016 года — война в Сирии: опрос
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Жители России назвали политиком года Владимира Путина: опрос
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
26.12.16
В Москве эвакуируют персонал и пассажиров с трех вокзалов
МоскваРоссия Телефонный терроризм Происшествия
NB!
26.12.16
Имя дирижера Валерия Халилова получит военно-музыкальное училище в Москве
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак раскольники торгуют Софией Киевской: обзор церковной жизни Украины
КиевУкраина Православие Политика
NB!
26.12.16
Китай испытал новейший истребитель J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
26.12.16
Павел ГрассБразилия: «признание конца света», зловещий судья и надежды на будущее
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
26.12.16
Вспышка в небе около Сочи произошла через полчаса после падения Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Савченко была допрошена СБУ после встречи с лидерами ДНР и ЛНР
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
26.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Сдача «Зенит-Арены» в назначенный срок не состоится — источник
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Происшествия
NB!
26.12.16
Самара: «Полетели в Новый год», или «Сон в новогоднюю ночь»
СамараРоссия Новый год Общество
NB!
26.12.16
‍Абхазия подключилась к поиску останков погибших при крушении Ту-154
ГаграАбхазия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главным событием 2016 года в России граждане назвали кризис: опрос
МоскваРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Экономика
NB!
26.12.16
Определена траектория полёта разбившегося Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главком ВКС: Местонахождение черных ящиков Ту-154 известно
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Госкомиссия назвала основные версии крушения Ту-154
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
«Нефть накапливает силы»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
26.12.16
«Рубль может скорректироваться»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
Максим Исаев«Взломав демократов, Путин сделал США одолжение» — Washington Post
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
«Запад развернул тотальную идеологическую атаку на калининградскую землю»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
ещё главное