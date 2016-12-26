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50% жителей России ждут от 2017 года перемен к лучшему: опрос

Общество
Опрос ВЦИОМ

Москва, 26 Декабря 2016, 13:39 — REGNUM  2016 год жители России провожают с несколько более позитивным настроем, чем 2015 год С оптимизмом провожают уходящий год 45% граждан, тогда как пессимистично настроены только 12%, еще 42% не испытывают ни подъема, ни негативных эмоций. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В канун 2017 года 50% опрошенных чувствуют радость и ожидание в новом 2017 году перемен к лучшему, 25% — спокойствие и уверенность. Волнения за последние два года стало заметно меньше (с 21% в 2014 г. до 7% в 2016 г.).

Для себя и членов семьи итоги 2016-го года россияне оценивают в среднем также, как и в прошлом году. «Хорошим» или «удачным» лично для себя и своей семьи этот год назвали 52%, а 47% сказали, что в их жизни скорее преобладали трудности или год был очень тяжелым.

При этом динамика оценок итогов года в масштабах страны куда более позитивна: 35% респондентов дают положительные оценки — рост с 22% в 2015 году, 59% — негативные.

На 2017-й граждане возлагают гораздо большие надежды, ожидания перемен к лучшему, чем год назад на 2016-й. Около четверти опрошенных полагают, что 2017-й будет удачным (27% — для них лично, 24% — для страны в целом).

Опрос проведен 17−18 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

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