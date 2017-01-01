В оплате ЖКХ начнет действовать новый принцип
Москва, 1 Января 2017, 14:26 — REGNUM С 1 января 2017 года если в системе ГИС ЖКХ не размещена информация о размере платы, платежный документ считается непредставленным, сообщает ИА REGNUM. Соответствующий закон вступил в силу.
Таким образом, независимо от направления потребителям платежных документов (в том числе по электронной почте) они не обязаны вносить плату до появления в ГИС ЖКХ соответствующей информации.
Сейчас в случае неразмещения платежных документов и информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в ГИС ЖКХ, граждане и организации вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, в котором были размещены платежные документы и указанная информация в системе.
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