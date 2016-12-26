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Жители России назвали политиком года Владимира Путина: опрос

Общество
Опрос ВЦИОМ
Владимир Путин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 26 Декабря 2016, 13:25 — REGNUM  

Политиком года для жителей России остается Владимир Путин — его назвали 64% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18%), Владимир Жириновский (8%), Сергей Шойгу (8%), Дмитрий Медведев (7%) и др. В рейтинге российской элиты первое место также у президента РФ (77%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Лидером рейтинга спортсменов стала Елена Исинбаева (8%). Антон Шипулин, возглавлявший список в прошлом году, в этом опустился на второе место (5%).

Первое место в рейтинге актеров года делят Данила Козловский (5%) и Сергей Безруков (5%).

Музыкантом года уже несколько лет подряд чаще называют Филиппа Киркорова (7%), далее в рейтинге расположились Григорий Лепс (4%), Николай Басков (4%), Сергей Лазарев (4%), Алла Пугачева (4%).

Писателя года российским гражданам по-прежнему выбрать тяжелее всего: все содержательные ответы набирают не более 3%: Дарья Донцова (3%), Татьяна Устинова (2%), остальные — по 1% или менее.

Самыми популярными телепередачами вновь стали проекты Первого канала: ток-шоу «Пусть говорят» (11%), «Голос» (8%), «Новости» (6%).

В рейтинге сериалов лидирует «Мажор» (8%), реже называли «Тайны следствия» (4%), «След» (4%), «Универ» (4%) и др. Лучшими фильмом 2016 года 5% опрошенных считают киноработу «28 панфиловцев», 4% — «Экипаж».

В целом можно отметить, что среди звезд спорта и шоу-бизнеса, теле‑ и кинопремьер у граждан явных фаворитов нет: ни один из представленных в народном рейтинге «герой», сериал или фильм не смог набрать более 10% голосов респондентов.

Опрос проведен 17−18 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

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