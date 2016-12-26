Согласован минимальный размер зарплаты в Ленобласти в 2017 году

Он будет повышен почти в полтора раза

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 13:16 — REGNUM Правительство Ленинградской области, Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и региональное объединение работодателей согласовали размер минимальной заработной платы в Ленобласти. Об этом 26 декабря сообщили в областном правительстве.

С 1 января 2017 года областные работодатели не должны платить своим работникам менее 10 тысяч 850 рублей в месяц. О повышение минимальной оплаты труда стороны договорились в рамках трехстороннего соглашения.

Помимо установления размера минимальной зарплаты, документ регулирует социально-экономическую политику региона на период до конца 2018 года.

«Социальное партнерство способствует созданию условий для экономического роста и повышению благосостояния населения, а конструктивный диалог позволяет максимально учитывать интересы различных социальных групп», — заявил на церемонии подписания соглашения губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Добавим, что аналогичное соглашение действует и в Санкт-Петербурге. В соответствии с ним, минимальная заработная плата в Петербурге в 2017 году составит 16 тысяч рублей.