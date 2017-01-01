Для защиты зеленых поясов вокруг городов потребуется обращение

НКО, органы госвласти или органов местного самоуправления должны обратиться с мотивированным ходатайством о создании зеленого пояса в региональную общественную палату

Москва, , 13:04 — REGNUM Закон о правовом режиме лесопарковых зеленых поясов вступил в силу 1 января, сообщает ИА REGNUM. Согласно закону вокруг городов могут создаваться лесопарковые зеленые пояса — зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности.

Они включают в себя территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.

Создавать такие пояса возможно по инициативе НКО, органов госвласти или органов местного самоуправления путем обращения с мотивированным ходатайством о создании такого пояса в общественную палату соответствующего региона, на территории которого планируется создание лесопаркового зеленого пояса.

Границы лесопарковых зеленых поясов включаются в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в соответствии с законодательством России.

В целях особой охраны природных объектов, расположенных в лесопарковых зеленых поясах, установлен ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной деятельности. Определены особенности рубок лесных и иных насаждений в лесопарковых зеленых поясах и порядок их компенсации.

Закон также позволяет гражданам принимать участие в добровольной охране парков, стать общественными инспекторами по охране окружающей среды.

Одновременно вводятся штрафы за нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом поясе.