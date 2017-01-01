Воскресенье, 01 Января 2017 года
13:48:02 МСК

Для защиты зеленых поясов вокруг городов потребуется обращение

Общество
НКО, органы госвласти или органов местного самоуправления должны обратиться с мотивированным ходатайством о создании зеленого пояса в региональную общественную палату

Москва, 1 Января 2017, 13:04 — REGNUM  Закон о правовом режиме лесопарковых зеленых поясов вступил в силу 1 января, сообщает ИА REGNUM. Согласно закону вокруг городов могут создаваться лесопарковые зеленые пояса — зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности.

Они включают в себя территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.

Создавать такие пояса возможно по инициативе НКО, органов госвласти или органов местного самоуправления путем обращения с мотивированным ходатайством о создании такого пояса в общественную палату соответствующего региона, на территории которого планируется создание лесопаркового зеленого пояса.

Границы лесопарковых зеленых поясов включаются в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в соответствии с законодательством России.

В целях особой охраны природных объектов, расположенных в лесопарковых зеленых поясах, установлен ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной деятельности. Определены особенности рубок лесных и иных насаждений в лесопарковых зеленых поясах и порядок их компенсации.

Закон также позволяет гражданам принимать участие в добровольной охране парков, стать общественными инспекторами по охране окружающей среды.

Одновременно вводятся штрафы за нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом поясе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экологические проблемы крупных городов
Главное сегодня
NB!
01.01.17
Станислав СтремидловскийБитва прогнозов в Польше: экстрасенсы против политологов
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
01.01.17
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк IХ
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
01.01.17
Число жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле достигло 39 человек
СтамбулТурция Стрельба в Турции Происшествия
NB!
01.01.17
Лариса Шилова, Юрий БаранчикКак была создана Беларусь и как она стала Советской
МинскБелоруссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
01.01.17
Губернатор Стамбула: Не менее 35 человек погибли при атаке на ночной клуб
СтамбулТурция Стрельба в Турции Происшествия
NB!
01.01.17
Портал IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2016 года
МоскваРоссия Кинопремьеры Культура
NB!
01.01.17
Назван самый популярный «вирусный» ролик на YouTube
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
01.01.17
Дед Мороз тариф не заморозил: что изменится в Петербурге с 1 января
Санкт-ПетербургРоссия Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Общество
NB!
01.01.17
РЖД: Новый год в поездах встретят около 60 тыс. человек
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
31.12.16
ИА REGNUM для Белоруссии: Новогоднее обращение Владимира Путина к России
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
31.12.16
МИД РФ поддержал репрессии Минска против журналистов ИА REGNUM «авансом»
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.12.16
Саркис ЦатурянАзербайджан идёт войной на Армению и Нагорный Карабах. Кому это выгодно?
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
31.12.16
Кубинцы увидели «Неизвестную Россию»
ГаванаКуба Карибские острова Культура
NB!
31.12.16
«Называть Ницой писательницей — значит оскорблять Маршака и Барто»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Общество
NB!
31.12.16
Станислав ТарасовНагорный Карабах: почему у Баку все кругом виноваты
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
31.12.16
Американцы исполнили гимн России в память о погибших при крушении Ту-154
Нью-ЙоркСША Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
31.12.16
Южный Урал-2016: «устойчивое неразвитие»
ЧелябинскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
31.12.16
И снова «русские хакеры»: в электросетях штата Вермонт найден вирус
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
31.12.16
Димитрий КленскийМИД РФ против реальности и свободы СМИ: Бей своих, чтоб чужие… НЕ боялись?
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Сколько стоит блэкаут Калининградской области Европейскому Союзу
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
30.12.16
Яков РудьУкраина: прощай, 16-й! Здравствуй, 17-й! Еще более тяжелый и плохой?
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
30.12.16
Владимир Добрынин The Daily Express: «Катастрофа США по имени «Обама»»
ЛондонВеликобритания Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
ещё главное