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Семья погибшего в катастрофе Ту-154 кубанца получит 1 млн рублей

Общество
На борту самолета летел житель Лабинска Михаил Васин
Панихида
Иллюстрация: Admkrai.krasnodar.ru
Панихида

Краснодар, 26 Декабря 2016, 12:55 — REGNUM  Краснодарский край выплатит миллион рублей компенсации семье кубанца, погибшего в авиакатастрофе самолета Минобороны РФ Ту-154. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 26 декабря, соответствующее решение сегодня в Сочи озвучил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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Уроженец Лабинска Михаил Васин, вокалист ансамбля имени Александрова, погиб в самолете с невестой Ралиной Гильмановой накануне свадьбы. У Михаила остались мать, старший брат и бабушка.

Михаил Васин, 1991 года рождения, закончил о школу в Лабинске, а также местную школу искусств по классу фортепиано и вокалу. Музыкальное образование продолжил в училище им. Римского-Корсакова в Краснодаре и Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве.

Кроме того, среди погибших в авиакатастрофе был уроженец Армавира, второй пилот самолета Александр Ровенский. Летчик родился на Кубани в 1983 году, через три года его семья выехала за пределы края.

Сегодня в ходе заседания краевого оперативного штаба в Сочи глава региона Вениамин Кондратьев поблагодарил всех жителей и гостей города, которые в первые часы трагедии отправились спасать людей на своих плавсредствах. Также губернатор поручил не снимать с резервов гостиницы, группы врачей и психологов, пока не будет понятна конечная ситуация.

Он отметил, что регион должен быть готов в полной мере к приему родственников погибших.

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Напомним, направлявшийся в Сирию самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Сочи утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, включая 8 членов экипажа, девять представителей СМИ, 64 артиста ансамбля имени Александрова.

Сегодня в аэропорту Сочи прошла панихида по погибшим. В траурном мероприятии приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, жители и гости города. Цветы неравнодушные горожане продолжают нести и в морской порт Сочи. Панихиды по жертвам авиакатастрофы проходят во всех храмах Русской Православной Церкви.

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