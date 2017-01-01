Сельским пенсионерам снова приостановили повышение выплат

На этом в 2017 году сэкономят более 17 млрд рублей

Москва, , 03:32 — REGNUM Повышение выплат для неработающих сельских пенсионеров вновь приостановлено — норма вступает в силу 1 января 2017 и будет действовать до 1 января 2020 года, сообщает ИА REGNUM.

Ранее Госдумой было принято решение о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25% от суммы установленной фиксированной выплаты на весь период их проживания в сельской местности. Повышение выплат было предусмотрено для неработающих сельских пенсионеров, проработавших в сельском хозяйстве не менее 30 календарных лет.

Норма о повышении выплат должна была вступить в силу с 2016 года, но ее действие уже было приостановлено до 1 января 2017 года. В правительстве РФ подсчитали, что если «заморозку» продлить, экономия расходов бюджета Пенсионного фонда составит в 2017 году 17, 453 млрд рублей, в 2018 году — 18, 321 млрд рублей, в 2019 году — 19, 134 млрд рублей, что приведет к соответствующей экономии средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету ПФР на обязательное пенсионное страхование.

По итогам первого полугодия 2017 года с учетом ситуации, складывающейся в экономике и социальной сфере, правительство должно представить в Госдуму конкретные предложения о дополнительных мерах социальной поддержки на период до 2020 года для сельских пенсионеров.