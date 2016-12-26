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В 2017 г. в Китае будет принят новый экологический стандарт для транспорта

Общество
Принятые меры направлены на улучшение экологической обстановки в стране

Пекин, 26 Декабря 2016, 12:53 — REGNUM  Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, с января 2017 г. на территории страны будет введен новый эко-стандарт, эквивалентный Евро-5.

Продажа некачественного бензина и дизельного топлива будет пресекаться, производители автомобилей и экспортеры, будут должны обеспечить полное соответствие транспортных средств новым стандартам, пишет «Чжунго жибао».

Власти КНР рассчитывают, что принятые меры позволят значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу и улучшить экологическую обстановку в крупных городах.

По состоянию на конец 2015 г. в Китае насчитывалось более 170 млн транспортных средств, 150 млн из которых — легковых автомобилей. По расчетам экологов, данные автомобили выбрасывают в атмосферу не менее 45,3 млн тонн вредных веществ ежегодно.Как сообщало ИА REGNUM ранее, Транспортная администрация Пекина опубликовала заявление, согласно которому власти города введут ряд ограничений, направленных на сокращение количества легковых автомобилей в столице КНР до отметки в 6,3 млн ед. По мнению властей, данные меры позволят разгрузить улицы столицы, а также значительно улучшить экологическую обстановку в городе.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Пекина ограничат количество легковых автомобилей

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