В Туле более 200 семей лишатся дач из-за газовой трубы

Тула, , 12:50 — REGNUM 208 дач оказались под угрозой сноса в Туле по требованию линейного производственного управления магистральных газопроводов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном штабе «Общероссийского народного фронта».

Спор между дачниками — членами садового товарищества «Металлург-4» ‑ и газовиками длится уже три года. В 2013 году Тульское линейное производственное управление магистральных газопроводов — филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» потребовало сноса 208 дач, из-за прохождения через участки садоводов трубы высокого давления. Суд поддержал требование компании.

Дачи на спорной территории существуют уже 50 лет, жители утверждают: участки приобретались в собственность в соответствии с законодательством. При этом газовая труба здесь была проведена еще в 1950-х годах, дачные участки начали выдавать в 1960-х.

«Почему раньше, несмотря на наличие газопровода, нам можно было пользоваться нашей землей, а теперь вдруг стало нельзя. Получается, постановление правительства Тульской области, согласно которому нам была выдана земля, является незаконным. Однако исполнительная власть с нами на диалог не идет», — рассказал собственник участка Сергей Яковенко.

Представители газовиков связывают ситуацию с возможностью упрощенной системы регистрации дачных домов: члены садоводческого товарищества не имели полной информации о своих участках, в том числе — и о прохождении через них газовой трубы.

«Вопрос о сносе дачного кооператива поднимался еще на конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта, — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тульской области Михаил Глухов. — При продаже участков люди должны были своевременно информированы о существующем обременении. Если этого не произошло, то на сегодня нам обязательно нужно найти решение, как не ущемить их права».

В пресс-службе заявили, что ОНФ намерено добиться разъяснений со стороны администрации Тулы. Также обращения активисты планирую направить в органы исполнительной власти и прокуратуру.