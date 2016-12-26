В Ярославской области объявили субботник по уборке снега

Власти Рыбинска предложили горожанам и местным предприятиям подготовить город к встрече Нового года

Ярославль, , 12:32 — REGNUM 26 декабря в Рыбинске Ярославской области стартует «зимний субботник». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, рыбинские власти предложили горожанам и местным предприятиям поучаствовать в уборке снега.

Фронт работ добровольцам определен: второстепенные улицы Рыбинска, междворовые проезды, территория частного сектора. Участники субботника должны привести в порядок свою подотчетную территорию и захватить участок прилегающей.

Как утверждают в администрации Рыбинска, на инициативу властей уже откликнулись предприятия «Газовые турбины», «Вымпел», «Рыбинский завод приборостроения», а также воинская часть в микрорайоне Волжский. Они выделят городу снегоуборочную технику и предоставят добровольных помощников. Взаимодействие всех участников акции организует Управление городского хозяйства.

«По причине обильных снегопадов первого зимнего месяца, большой нагрузки на дорожные службы единственная возможность встретить новый год в чистом от сугробов и заносов городе — это сделать уборку совместными усилиями. Администрация Рыбинска берет на себя повышенные обязательства по своим объектам и обращается ко всем жителям с просьбой выйти на зимний субботник», — сказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.