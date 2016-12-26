Имена князей Бориса и Глеба увековечат в названии улиц Новой Москвы

Их имена будут фигурировать в названии трёх улиц

Москва, , 12:25 — REGNUM В Новой Москве имена первых русских святых — князей Бориса и Глеба будут увековечены в названии улиц. Их имена будут фигурировать в названии трёх улиц, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

«На территории поселения Новофёдоровского в ТиНАО в 2017 году появится Борисоглебская Слобода. Двум соседним улицам будут присвоены названия, которые отсылают к истории их семьи. Одна из них станет Вышгородской — святые Борис и Глеб похоронены в Вышгороде», — сообщили в пресс-службе.

Также расположенная невдалеке улица получит название Десятинной — в честь одноимённой церкви, в которой был похоронен отец Бориса и Глеба — князь Владимир, также причисленный к лику святых.

В мэрии отметили, что эти улицы пока никак не названы, потому что жилой комплекс ещё строится. Назвать улицы именами князей предложили в префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и в администрации поселения Новофёдоровского.

Отмечается, что выбраны названия ещё для восьми улиц округа, среди которых улица Генерала Донскова (Семён Донсков — генерал-лейтенант, участника Великой Отечественной войны), улица Евгения Родионова — в память о рядовом Пограничных войск России, кавалере ордена Мужества посмертно.

Напомним, князья Борис и Глеб погибли в 1015 году в ходе междоусобной борьбы своим старшим братом Святополком Окаянным. Братья приняли мученическую смерть и были первыми на Руси причислены к лику святых.

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