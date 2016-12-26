Китайский чиновник приговорен к 10,5 года тюрьмы за взятки в $1,2 млн

Все имущество экс-чиновника будет арестовано и передано государству

Пекин, , 12:23 — REGNUM Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Министерства общественной безопасности КНР, бывший заместитель главы Главного управления по делам спорта при Госсовете КНР Сяо Тянь приговорен к десяти с половиной годам лишения свободы и крупному штрафу за неоднократное получение взяток и дорогих подарков на общую сумму 7,96 млн юаней ($1,2 млн).

Народный суд Наньяна признал экс-чиновника виновным по всем статьям обвинения и приговорил бывшего высокопоставленного чиновника к длительному лишению свободы, кроме того, Сяо Тянь будет обязан выплатить штраф в размере 500 тыс. юаней, а все его имущество будет конфисковано и передано государству, пишет «Сина синьвэнь».

Центральная комиссия по проверке трудовой дисциплины начала внутреннее расследование в июне 2015 г. После того как у членов комиссии появились доказательства вины Сяо Тяня, материалы проверки были переданы в прокуратуру, а сам чиновник исключен из КПК и уволен с государственной службы.

В ходе следствия экс-чиновник сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в декабре 2016 г. правоохранительные органы КНР приступили к расследованию дела о коррупции в сфере закупок лекарств для государственных больниц.

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