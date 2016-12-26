В РФ на месяц запретили торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией

Москва, , 12:18 — REGNUM Розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции на территории России приостановлена на 30 суток. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано 26 декабря на официальном сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что временное ограничение касается непищевой продукции, содержание этилового спирта в которой превышает 25% от объема, исключение составляет парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости. В качестве причины такой меры названы массовые отравления людей, в том числе со смертельными исходами.

Кроме того, в документе говорится о необходимости активизации работы по информированию населения о том, что употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции может представлять опасность для жизни и здоровья.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Письмо о контроле за выполнением постановления направлено в адрес управлений Роспотребнадзора в субъектах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 18 по 23 декабря в Иркутске более 120 человек отравились спиртосодержащим концентратом «Боярышник». Число смертельных исходов достигло 76. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с массовым отравлением по ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Были задержаны 12 человек, среди которых индивидуальные предприниматели и их сотрудники, занимавшиеся реализацией опасной жидкости в торговых точках Иркутска. Пять человек помещены под арест.