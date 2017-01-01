В СМИ появится больше рекламы
Объем рекламы в общественно политических СМИ может вырасти до 45%
Москва, 1 Января 2017, 12:15 — REGNUM В общественно политических СМИ может увеличится объем рекламы, сообщает ИА REGNUM. Закон, позволяющий печатным СМИ увеличить объем рекламы на 5%, вступил в силу 1 января.
С 1 января 2017 года объем рекламы, допускаемой к распространению в периодических печатных средствах массовой информации, не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, будет увеличен до 45% объема одного номера издания — вместо установленных сейчас 40%.
При этом периодические печатные издания смогут публиковать больше рекламы, не теряя права на пониженную ставку НДС, которая зафиксирована на уровне 10%.
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