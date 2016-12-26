Власти Тайваня рассматривают возможность легализации однополых браков

Тайбэй, , 12:10 — REGNUM Тысячи жителей Тайбэя собрались недалеко от здания Законодательного юаня (законодательного органа тайваньской администрации), выступая против легализации однополых браков. Соответствующий законопроект был внесен для рассмотрения представителями правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня и их оппонентов — партии Гоминьдан.

В случае, если законодатели утвердят поправки в гражданское законодательство, Тайвань станет первым азиатским регионом, где будут разрешены однополые браки. Согласно законодательству КНР, подобные браки запрещены, пишет «Чжунго синьвэнь».

Резонансный законопроект был выдвинут после того, как его рассмотрел Законодательный юань — высший орган законодательной власти Тайваня. Многие жители острова выступили с резкой критикой законопроекта, утверждая, что «он противоречит нормам морали, подменяет традиционные ценности и ведет к разложению общества».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в мае 2016 г. однополые браки были легализованы на территории Италии.

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