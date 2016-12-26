Мурманск, , 12:00 — REGNUM

Жители мурманской Териберки начали въезжать в новые дома в Коле. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области, в этом году по программе переселения северян из аварийного жилфонда 88 жителей Териберки получили новые квартиры.

«Они въедут в два 20-квартирных дома в Коле на улице Поморской, — отметили в пресс-службе. — Одна из особенностей новых домов — высокая энергоэффективность. При строительстве были применены технологии энергосбережения — специальные материалы, батареи с регуляторами, автоматический теплопункт с погодным регулированием».

Отметим, по данным областного правительства, за 6 лет в регионе было построено 43 дома, 9 из них в 2016 году. На момент старта программы по переселению в регионе насчитывалось 75 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. На сегодняшний день расселено 63 тысяч квадратных метров — это более 3 тысяч человек. Срок окончания программы — сентябрь 2017 года. До этого времени осталось расселить ещё 500 с небольшим человек.

«Териберка вошла в программу в 2014 году, — напомнили в пресс-службе. — Там аварийный фонд составляет более 7 тысяч квадратных метров, число людей, нуждающихся в переселении — более 300. Из них только 11 человек переехали во вторичный фонд. Остальные будут расселены в новые дома как в самой Териберке, так и в других населённых пунктах. 13 териберчан уже въехали в новый дом в Мончегорске, 120 справили новоселье в Коле. В Териберке для переселения завершается строительство нового дома более чем на 60 квартир».

Напомним, мурманская Териберка известна далеко за пределами региона благодаря картине «Левиафан» Андрея Звягинцева. Вот уже несколько лет здесь проходит фестиваль «Териберка. Новая жизнь». Мероприятие проводят бизнесмены из Москвы, которые считают, что Териберка — это уникальный населённый пункт, интересный с точки зрения развития туризма.

Отметим, в 2008 году Териберка была выбрана «Газпромом» в качестве места для размещения своего завода по сжижению газа. Однако со временем планы монополии изменились. Как сообщало ИА REGNUM, проект по созданию завода был заморожен в связи с переносом сроков разработки Штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море.

Несмотря на то, что жители Териберки переезжают в другие населённые пункты, правительство области подключилось к работе по развитию села. На данный момент в так называемый инвестиционный портфель Териберки предварительно включено более 10 проектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Развитие мурманской Териберки предполагает реализацию более 10 проектов