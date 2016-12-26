Понедельник, 26 Декабря 2016 года
13:43:53 МСК

Жители мурманской Териберки начали въезжать в новые дома в Коле

Общество
Они стали участниками программы переселения северян из аварийного жилфонда

Мурманск, 26 Декабря 2016, 12:00 — REGNUM  

Жители мурманской Териберки начали въезжать в новые дома в Коле. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области, в этом году по программе переселения северян из аварийного жилфонда 88 жителей Териберки получили новые квартиры.

«Они въедут в два 20-квартирных дома в Коле на улице Поморской, — отметили в пресс-службе. — Одна из особенностей новых домов — высокая энергоэффективность. При строительстве были применены технологии энергосбережения — специальные материалы, батареи с регуляторами, автоматический теплопункт с погодным регулированием».

Отметим, по данным областного правительства, за 6 лет в регионе было построено 43 дома, 9 из них в 2016 году. На момент старта программы по переселению в регионе насчитывалось 75 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. На сегодняшний день расселено 63 тысяч квадратных метров — это более 3 тысяч человек. Срок окончания программы — сентябрь 2017 года. До этого времени осталось расселить ещё 500 с небольшим человек.

«Териберка вошла в программу в 2014 году, — напомнили в пресс-службе. — Там аварийный фонд составляет более 7 тысяч квадратных метров, число людей, нуждающихся в переселении — более 300. Из них только 11 человек переехали во вторичный фонд. Остальные будут расселены в новые дома как в самой Териберке, так и в других населённых пунктах. 13 териберчан уже въехали в новый дом в Мончегорске, 120 справили новоселье в Коле. В Териберке для переселения завершается строительство нового дома более чем на 60 квартир».

Напомним, мурманская Териберка известна далеко за пределами региона благодаря картине «Левиафан» Андрея Звягинцева. Вот уже несколько лет здесь проходит фестиваль «Териберка. Новая жизнь». Мероприятие проводят бизнесмены из Москвы, которые считают, что Териберка — это уникальный населённый пункт, интересный с точки зрения развития туризма.

Отметим, в 2008 году Териберка была выбрана «Газпромом» в качестве места для размещения своего завода по сжижению газа. Однако со временем планы монополии изменились. Как сообщало ИА REGNUM, проект по созданию завода был заморожен в связи с переносом сроков разработки Штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море.

Несмотря на то, что жители Териберки переезжают в другие населённые пункты, правительство области подключилось к работе по развитию села. На данный момент в так называемый инвестиционный портфель Териберки предварительно включено более 10 проектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Развитие мурманской Териберки предполагает реализацию более 10 проектов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ликвидация ветхого жилья
Главное сегодня
NB!
26.12.16
Главное мировое событие 2016 года — война в Сирии: опрос
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Жители России назвали политиком года Владимира Путина: опрос
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
26.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак раскольники торгуют Софией Киевской: обзор церковной жизни Украины
КиевУкраина Православие Политика
NB!
26.12.16
Максим ИсаевПора перестать провоцировать Россию — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Китай испытал новейший истребитель J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
26.12.16
Павел ГрассБразилия: «признание конца света», зловещий судья и надежды на будущее
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
26.12.16
Савченко была допрошена СБУ после встречи с лидерами ДНР и ЛНР
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
26.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Сдача «Зенит-Арены» в назначенный срок не состоится — источник
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Происшествия
NB!
26.12.16
Максим Исаев«Как отреагирует Трамп на вторжение России на Украину?» — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Самара: «Полетели в Новый год», или «Сон в новогоднюю ночь»
СамараРоссия Новый год Общество
NB!
26.12.16
‍Абхазия подключилась к поиску останков погибших при крушении Ту-154
ГаграАбхазия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Определена траектория полёта разбившегося Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главком ВКС: Местонахождение черных ящиков Ту-154 известно
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Госкомиссия назвала основные версии крушения Ту-154
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Максим Исаев«ВМФ КНР должен иметь возможность заходить в ключевые для США регионы»
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
«Нефть накапливает силы»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
26.12.16
«Рубль может скорректироваться»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
«Запад развернул тотальную идеологическую атаку на калининградскую землю»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
26.12.16
Умер британский певец Джордж Майкл — биография
ЛондонВеликобритания Кончины деятелей культуры и искусства Культура
NB!
26.12.16
МИД РФ понимает причину радости Киева от трагедии с Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
26.12.16
Президенту Чехии скучно желать гражданам доброго здоровья
ПрагаЧехия Новый год Общество
ещё главное