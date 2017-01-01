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Свидетельство о праве собственности выдаваться не будет

Общество
Заработал Единый государственный реестр недвижимости

Москва, 1 Января 2017, 11:00 — REGNUM  Вступил в силу закон, который предусматривает создание Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и единой учетно-регистрационной системы, сообщает ИА REGNUM.

Определен состав обобщенной информации, полученной на основе сведений из ЕГРН. В частности, сведения об общем количестве прошедших кадастровый учет объектов недвижимости; зарегистрированных прав (их ограничений), обременении недвижимости; зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве; зарегистрированных вещных прав на жилые помещения и так далее.

Свидетельство о праве собственности выдаваться не будет. Кадастровый учет, регистрация возникновения и перехода права будут подтверждаться выпиской из Единого реестра недвижимости, а регистрация договора или иной сделки — специальной регистрационной надписью на документе о сделке.

С 1 января можно будет сдавать документы на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости в любом офисе приема-выдачи документов — не зависимо от места расположения объекта недвижимости.

Кроме того, если нет времени забрать документы после проведения регистрации права собственности, их могут доставить в любое удобное место и время. Для этого необходимо будет при подаче заявления указать в нем способ получения «курьерская доставка». Предполагается, что услуга будет платной.

Закон ускорит оформление документов на право собственности. В регистрирующий орган нужно будет подать одно заявление, и одновременно в течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учет, и регистрация прав. Если заявитель захочет получить одну из услуг Росреестра, то на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на кадастровый учет — не более 5 дней.

Выписку об объекте недвижимости можно будет получить в течение трех дней вместо пяти.

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