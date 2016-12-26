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В Белгороде из-за траура отменили флешмоб и дискотеку

Общество
26 декабря объявлен в России днем общенационального траура
Траурные свечи
Kevin Gessner
Траурные свечи

Белгород, 26 Декабря 2016, 11:50 — REGNUM  В Белгороде отменили развлекательные мероприятия, запланированные на 26 декабря. Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 декабря объявлен днем траура из-за крушения самолета Ту-154, который направлялся в Сирию.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение над Черным морем, недалеко от берегов Анапы. На борту находились 92 человека — члены экипажа, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. Возможными причинами трагедии могло стать техническое состояние лайнера или ошибка пилотирования. Сейчас поиск погибших продолжается. 26 декабря в России объявлен днем траура.

Соболезнования семьям погибших выразил мэр Белгорода Константин Полежаев. «Сложно подобрать слова, чтобы выразить те чувства, которые переполняют каждого из нас после известия об авиакатастрофе. Каждый из погибших не чужой для белгородцев. Нас, жителей города Первого Салюта и города воинской славы России, многое связывало с ансамблем песни и пляски им. Александрова, с Валерием Михайловичем Халиловым. Светлая память всем, кто был на борту разбившегося самолёта. Соболезнования их родным, близким и всем, кто считает эту трагедию личным горем», — говорится в обращении главы городской администрации.

Напомним, 26 декабря на Соборной площади должно было состояться новогоднее представление, концертно-развлекательная программа, мастер-классы по хоккею с шайбой (КАТОК), флешмоб «Манекен челлендж» и дискотека.

Новогодние мероприятия в Белгороде начались с традиционного парада Дедов Морозов и Снегурочек 24 декабря, а 25 декабря на Соборной площади состоялся смотр-конкурс детских санок и спортивно-развлекательная эстафета «Зимние забавы».

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