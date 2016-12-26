70% жителей России будут встречать Новый год дома: опрос

Москва, , 11:43 — REGNUM Большинство жителей России (70%) будут встречать Новый год дома, с близкими и родными. 21% опрощенных пойдут в гости к друзьям. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

3% граждан поедут за границу. 2% будут встречать Новый 2107 год в домах отдыха, с новыми незнакомыми людьми, 2% — в одиночестве. 1% опрошенных вообще не собираются встречать Новый год.

Новогодние каникулы проведут дома 60%. Займутся домашними делами, ремонтом и т.п. 17%. Поедут в гости к родным или знакомым в другой регион России 15%. Будут работать в праздничные дни 8%. Поедут в турпоездки по стране или за границу 6% респондентов.

В целом отмечать Новый гол будут 95% жителей России. Православное Рождество 7 января будут праздновать 58%, Старый Новый год — 47%. Не будут отмечать никакие праздники 2% граждан.

Опрос проведен 9 — 12 декабря 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.