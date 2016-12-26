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Муфтият Крыма соболезнует родным жертв авиакатастрофы Ту-154

Общество
«Все погибшие люди как никогда сейчас нуждаются в молитвах»
Иллюстрация: Rosmuslim.ru

Симферополь, 26 Декабря 2016, 11:26 — REGNUM  Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев обратился с соболезнованиями к родным и близким погибших в авиакатастрофе в небе над Сочи 25 декабря 2016 года, сообщается на сайте Духовного управления мусульман Крыма.

«От имени мусульман Республики Крым и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем людям, трагически потерявшим своих родных и близких в авиакатастрофе самолета Ту-154 над Черным морем, — пишет муфтий. — Нас глубоко потрясла весть о трагедии, в которой всего в одно мгновенье потеряны жизни 92 человек.

Это большое несчастье, и мы разделяем горе родных и близких погибших, всех тех, кто познал боль утраты, и просим Всевышнего Аллаха, чтобы он даровал им веру, терпение и стойкость пережить эту трагедию.

Все погибшие люди как никогда сейчас нуждаются в молитвах, всей душой прошу Аллаха проявить свою милость и принять души погибших: «Всевышнему мы принадлежим и к Всевышнему мы возвращаемся». Аминь».

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