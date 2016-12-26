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Траур по погибшим пассажирам Ту-154: В Волгограде отменяют ёлки и дискотеки

Общество
Распоряжение поступило от администрации региона
Траурная свеча
Frank Morales R
Траурная свеча

Волгоград, 26 Декабря 2016, 11:01 — REGNUM  26 декабря в день общероссийского траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем пассажирам и членам экипажа Ту-154, в Волгограде будут приспущены государственные флаги. Кроме того, в школах и детских садах отменены все новогодние елки и другие развлекательные мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующее распоряжение областной администрации руководители культурных и образовательных учреждений получили еще накануне.

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Вместо намеченных праздников школьники придут на уроки как в обычный день. Будут ли перенесены увеселительные мероприятия и в какой день они состоятся, пока не уточняется.

С минуты молчания началась и сегодняшняя рабочая планерка в администрации Волгограда. Глава города-героя Виталий Лихачев выразил глубокие соболезнования проживающим в Волгограде родным и близким погибших в авиакатастрофе, произошедшей вчера в небе над Краснодарским краем.

Как сообщало ИА REGNUM, крушение над Черным морем самолёт Министерства обороны Ту-154 потерпел 25 декабря недалеко от берегов Сочи. На борту воздушного судна находились 92 человека — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, восемь членов экипажа, журналисты трех телеканалов, военные и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Артисты направлялись в Сирию на военную базу Хмеймим, где должны были дать концерт и поздравить с Новым годом российских военнослужащих. Доктор Лиза везла в сирийскую Латацию гуманитарный груз и медикаменты.

Поиски погибших и обломков самолета в акватории Черного моря продолжались и ночью. Пока найдены тела 11 пострадавших, они направлены в Москву для проведения генетической экспертизы.

По заявлению главкома ВКС, местонахождение черных ящиков Ту-154 известно. Установить место, где на дне лежат обломки самолета, удастся, возможно, в течение дня 26 декабря. Причиной крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем могло стать техническое состояние машины либо ошибка пилотирования. Теракт как основная версия не рассматривается.

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