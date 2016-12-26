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В СФО под запрет попадет торговля непищевыми спиртосодержащими жидкостями

Общество
По словам полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло, решение будет реализовано в ближайшее время

Иркутск, 26 Декабря 2016, 10:57 — REGNUM  В Сибирском федеральном округе (СФО) по итогам прошедшего в Иркутске заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение о запрете на торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями, пишет «Коммерсантъ».

По словам полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло, решение будет реализовано в ближайшее время. В заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям также приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко и представители всех структур, ответственных за контроль над распространением"Боярышника» и другой алкогольной продукции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 18 по 23 декабря от отравления спиртосодержащими жидкостями в Приангарье пострадал 121 человек. За минувшие выходные в Иркутске из-за отравления концентратом"Боярышник», в составе которого был метиловый спирт, скончался еще один человек, таким образом количество жертв увеличилось до 76 человек.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Под домашний арест уже были отправлены пять фигурантов дела о «Боярышнике».

Читайте ранее в этом сюжете: Полпред поехал в Иркутск разбираться с «Боярышником»

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