На Среднем Урале из-за отсутствия автобуса дети ходили на учебу пешком

Каменск-Уральский, Свердловская область, , 10:50 — REGNUM В Свердловской области организована проверка по факту появления в СМИ публикаций о приостановлении перевозки детей, обучающихся в Каменской средней общеобразовательной школе села Позариха, до места учебы и обратно. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Информация об инциденте появилась в местной прессе 22 декабря. По словам местной жительницы, в течение двух недель из-за отмены автобуса дети деревни Беловодье вынуждены были самостоятельно добираться до школы в соседнее село и обратно, при этом расстояние между ними составляет 11 километров.

Однако эту информацию опровергают в управлении образования администрации МО «Каменский городской округ». По словам начальника управления, из-за необходимости переоформления тахографа в школьном автобусе его работа была временно приостановлена, но подвоз детей был организован, передаёт местное издание KU66.RU.

Как бы то ни было, в ситуацию вмешалась прокуратура. Надзорное ведомство намерено установить, как именно был организован подвоз детей, проживающих в деревне Беловодье, в период приостановления перевозки школьным автобусом. К проверке также привлечены контролирующие органы и по её итогам будет дана оценка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения образовательными организациями.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале ноября в Каменском районе Свердловской области произошёл ещё один инцидент, связанный с перевозкой в школьном автобусе учащихся. В результате столкновения 9 ноября двух школьных автобусов в селе Сипавское пострадало семь учащихся. По данному факту организовали прокурорскую проверку, по итогам которой было возбуждено административное дело.

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