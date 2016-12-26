В КНР разгорелся громкий коррупционный скандал в сфере здравоохранения

Пекин, , 08:46 — REGNUM Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Министерства общественной безопасности КНР, правоохранительные органы страны приступили к расследованию дела о коррупции в сфере закупок лекарств для государственных больниц.

По данным правоохранительных органов, около 20 лиц, в том числе врачи и руководители больниц в Шанхае, а также ряде других крупных городов КНР вступили в сговор с фармацевтическими компаниями, в результате чего государству был нанесен ущерб, а пациенты больниц получили недостаточное медицинское обслуживание, пишет «Наньцзао жибао».

По состоянию на сегодняшний день, трое врачей из Шанхая и еще один специалист из провинции Хунань вызваны в полиция на допрос. Все они были временно отстранены от исполнения обязанностей в интересах следствия.

Накануне Центральное телевидение Китая (ССTV) показало репортаж, в ходе которого была озвучена информация о том, что представители фармацевтических компаний платят врачам за назначение их медицинских препаратов. В репортаже упомянули, что взятки составили от 30% до 40% от рыночной стоимости лекарственных средств.

Власти провинций незамедлительно отреагировали на поступившую информацию и пообещали улучшить надзор за продажами фармацевтической. Национальная комиссия здравоохранения и планирования семьи уже направила своих представителей в больницы, связанные с коррупционным скандалом, для проведения внутреннего расследования.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, к 2020 г. средняя продолжительность жизни граждан КНР составит не менее 77 лет, что на 12 месяцев больше, по сравнению с показателем 2015 г.

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