Понедельник, 26 Декабря 2016 года
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В КНР начали продавать чистый воздух через интернет

Общество
Жители Китая могут приобрести пакет с чистым воздухом за 18,8 юаней

Пекин, 26 Декабря 2016, 08:28 — REGNUM  Китайские интернет-пользователи обсуждают новости из провинции Юньнань, где несколько предприимчивых граждан открыли первый интернет-магазин чистого воздуха. Несмотря на неблагоприятную экологическую обстановку в ряде регионов на севере страны, предприниматели пока не могут похвастаться высоким уровнем продаж.

«Самый свежий воздух, собранный и пакетированный в одной из самых экологически чистых провинций Китая. Отличный подарок для коллег и близких», — сообщается в описании к товару.

Согласно китайскому законодательству, любой товар, реализуемый в магазинах или посредством интернета, должен проходить обязательную сертификацию. В связи с тем, что в КНР еще не утверждена процедура «лицензирования» воздуха, данный бизнес является незаконным, пишет «Сина синьвэнь».

Сама идея продавать чистый воздух не нова для Китая: еще в марте стали известны случаи продажи пакетов с чистым воздухом в провинции Гуандун. Однако тогда предприниматели не использовали всемирную сеть, ограничившись обычным прилавком в одном из парков. Стоимость воздуха в Гуандуне составила около 30 юаней за пакет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, жители КНР возмущены случаем, произошедшем в г. Линьчжоу провинции Хэбэй, где с 16 декабря объявлен наивысший «красный» уровень общественной опасности из-за едкого смога. Директор одной из средних школ приказал провести экзамены по четырем предметам на открытом воздухе несмотря на то, что власти отменили занятия во всех учреждениях.

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