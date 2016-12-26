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В Свердловской области отменены праздничные мероприятия

Общество
Губернатор Свердловской области выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе

Екатеринбург, 26 Декабря 2016, 08:32 — REGNUM  В связи с общероссийским трауром, объявленным 26 декабря, на Среднем Урале отменены все праздничные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Губернатор Евгений Куйвашев выразил свои соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе ТУ-154 над Чёрным морем. Он распорядился отменить все праздничные мероприятия в регионе. Исключение могут составить только новогодние утренники и ёлки для самых маленьких свердловчан. Также от имени свердловчан губернатор выразил глубокие соболезнования командующему войсками Центрального военного округа Владимиру Зарудницкому.

В Екатеринбурге об отмене развлекательных мероприятий вчера и сегодня заявило руководство «Ельцин-центра».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, самолёт ТУ-154 принадлежащий Министерству обороны, исчез с радаров спустя несколько минут после вылета из Сочи в Латакию (Сирия). На поиски авиалайнера отправились поисково-спасательные службы, которые обнаружили обломки самолёта в Черном море. На борту находились 92 человека: экипаж самолёта, военнослужащие и гражданские служащие, участники ансамбля имени Александрова и журналисты федеральных телеканалов.

По факту крушения самолёта было возбуждено уголовное дело.

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