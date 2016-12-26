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Путин объявил 26 декабря днём общенационального траура

Общество
25 декабря президент заявил: «Завтра в России будет объявлен общенациональный траур»

Москва, 26 Декабря 2016, 07:20 — REGNUM  В России 26 декабря объявлен траур в связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны в Краснодарском крае. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин накануне, 25 декабря, сообщили в пресс-службе президента.

«Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиационной катастрофы над Чёрным морем сегодня утром», — сказал президент.

Президент отметил, что будет сформирована комиссия во главе с министром транспорта: причины катастрофы будут тщательно расследованы.

«Завтра в России будет объявлен общенациональный траур», — сказал Путин.

Свои соболезнования семьям погибшим и всем гражданам России высказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Людей не вернёшь, отметил он.

«Результат ещё не известен, но, конечно, это ужасно», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крушение самолёта произошло утром 25 декабря в районе Сочи. Разбился самолёт Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию. На борту находились 92 человека: члены экипажа, более 60 участников ансамбля имени Александрова, журналисты трёх телеканалов и доктор Лиза — Елизавета Глинка. Все они направлялись в Сирию, чтобы поздравить российских военных с Новым годом. Найдены тела 11 погибших, о выживших информации нет.

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