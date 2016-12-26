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Премьер-министр Японии намерен посетить американский Перл-Харбор

Общество
Синдзо Абэ почтит память погибших во время атаки Японии 1941 года

Токио, 26 Декабря 2016, 06:31 — REGNUM  Глава правительства Японии Синдзо Абэ собирается посетить американскую военно-морскую базу США Перл-Харбор. Двухдневный визит на Гавайи пройдет 26−27 декабря, сообщает в понедельник, 26 декабря, Japan Today.

По данным источника, выжившие во время бомбардировки Перл-Харбора сомневаются в том, что примирение между Токио и Вашингтоном возможно, пока Абэ не принесет свои извинения. Между тем, премьер-министр Японии намерен отдать дань памяти погибшим во время атаки на американский порт как залог того, что подобная война никогда больше не повторится.

Ранее 6 декабря, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что во время предстоящего визита Абэ в Перл-Харбор никаких извинений японской стороной принесено не будет, поскольку премьер-министр Японии поедет на Гавайи затем, чтобы успокоились души погибших, а не для принесения извинений.

Не посчитал нужным извиняться за ядерные бомбардировки США японских городов Хиросимы и Нагасаки президент США Барак Обама, посетивший Хиросиму в мае уходящего года.

«Президент Обама не должен был извиняться, — приводит источник мнение одного из выживших во время атаки на американскую военно-морскую базу. — Япония должна извиниться за свои действия и их последствия: не только за нападение на Перл-Харбор, но и за войну в целом».

Напомним, японские ВВС атаковали военно-морскую базу США на Гавайях 75 лет назад. Двухчасовая атака порта началась 7 декабря 1941 года. В результате неожиданного авианалета погибли более 2 тыс. американских солдат, около 20 кораблей США затонули, было уничтожено 164 самолета.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония не будет извиняться за атаку на Перл-Харбор 75 лет назад

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Правительство Японии
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