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В полиции прокомментировали смерть британского поп-певца Джорджа Майкла

Общество
Музыкант скончался в возрасте 53 лет

Лондон, 26 Декабря 2016, 06:18 — REGNUM  В полиции Тэмз Вэлли прокомментировали смерть известного британского поп-певца Джорджа Майкла, который в 80-х годах выступал в дуэте «Wham!». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте правоохранителей.

В сообщении полиции говорится, что на настоящий момент смерть артиста рассматривается как необъяснимая. Однако она не вызывает подозрений.

В свою очередь, менеджер певца Майкл Липпман в интервью Billboard поделился своим предположением относительно того, что могло стать причиной смерти музыкального исполнителя. По словам Липпмана, артист мог умереть из-за сердечной недостаточности.

Агент Джорджа Майкла подчеркнул, что узнал о кончине певца рождественским утром, 25 декабря, от родственников покойного. Отмечалось, что легендарный поп-певец умер спокойно, лежа в своей постели. Липпман признался, что смерть Майкла стала для него неожиданностью.

Джордж Майкл ушел из жизни утром 25 декабря на 54-м году жизни. Родственники вокалиста попросили с уважением отнестись к конфиденциальности в столь тяжелый для семьи период, писало ИА REGNUM.

Напомним, что за свою музыкальную карьеру Майкл выступал и сольно, и в дуэте. Как раз дуэт «Wham!» принес певцу популярность в 1980-х годах. Самыми популярными песнями стали такие композиции, как «Last Christmas», «Wake me up before you go-go» и записанная совместно с Элтоном Джоном «Don't let the sun go down on me».

В 2011 году музыкант серьезно заболел. Врачи диагностировали у него тяжелую форму пневмонии, вследствие чего Майкл был вынужден отменить ряд своих выступлений. Для лечения певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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