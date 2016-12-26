Средняя продолжительность жизни китайцев возрастет до 77 лет

Данный показатель будет достигнут к 2020 году

Пекин, , 06:14 — REGNUM Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Национальной комиссии здравоохранения и планирования семьи, к 2020 г. средняя продолжительность жизни граждан КНР составит не менее 77 лет, что на 12 месяцев больше, по сравнению с показателем 2015 г.

Как отметил замглавы главного органа здравоохранения КНР Ма Сяовэй, данный показатель будет достигнут благодаря качественному улучшению медицинского обслуживания в городах и сельских районах Китая, а также в силу постепенного улучшения экологической обстановки в крупных городах страны, пишет «Синьхуа».

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что помимо увеличения средней продолжительности жизни, власти страны намерены создать благоприятные условия для тех, кто решился на второго ребенка. Так, к 2020 г. в стране появится более 89 тыс. дополнительных койко-мест для рожениц, а медицинский штат будет расширен на 140 тыс. акушеров и гинекологов.

В стране разрабатывается стандартизированная система медицинского осмотра для всех категорий населения, в том числе инвалидом и лиц пожилого возраста. После проведения полного обследования данные лица могут получить бесплатное медицинское обслуживание.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай испытывает острую нехватку в высококвалифицированных хирургах-транспонтологах.

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