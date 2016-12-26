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На Камчатке начали закрывать школы на карантин по ОРВИ и гриппу

Общество
Пока это коснулось только одного учебного заведения

Петропавловск-Камчатский, 26 Декабря 2016, 06:11 — REGNUM  На Камчатке начали закрывать школы на карантин из-за большого количество детей, заболевших ОРВИ и гриппом. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в управлении образования Петропавловска-Камчатского, пару дней до официальных каникул не дотянулся 33-я школа.

«В связи с превышением эпидемиологического порога простудных заболеваний и с целью недопущения дальнейшего распространения ОРВИ среди учащихся, принято решение о закрытии средней школы №33 на карантин», — сказали в мэрии, отметив, что учебное заведение закроют 27 декабря — за два дня до начала официальных зимних каникул.

Тем временем, как передает корреспондент ИА REGNUM, побывавший в городской детской поликлинике, родители некоторых заболевших школьников винят в болезни своих детей педагогов и чиновников. Основная претензия в том, что некоторые классы не закрыты на карантин даже при большом количестве заболевших детей.

«Моя дочь в пятницу пошла в школ абсолютно здоровой, а вернулась с температурой. Сегодня мы уже на занятия не пошли. При этом к пятнице детей в её классе было уже в два раза меньше обычного. А сегодня там и десяти человек нет. Зачем, спрашивается, было доводить до такой ситуации?», — возмущается мать шестиклассницы Алена Вороная.

По словам другой родительницы, Оксаны Филатовой, родители в школе её сына уже обращались к педагогам с требованием закрыть хотя бы класс на карантин, но им ответили, что по имеющимся нормам — все в порядке. «Ну как все в порядке? Там пять детей, здесь пять детей. В итоге чуть ли не пол школы нет, а они работают. Отправляешь здорового ребенка, получаешь — больного. Это за неделю до Нового года», — говорит родительница.

В мэрии Петропавловска сказали, что каникулы во всех школах города начнутся 29 декабря, пока уровень количества заболевших позволяет закрыть на карантин лишь одну школу.

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Грипп, ОРЗ
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