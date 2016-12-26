В Лондоне несут цветы к посольству РФ в память о жертвах крушения Ту-154

Лондон, , 05:53 — REGNUM Российское дипломатическое представительство в Лондоне обратилось к британцам со словами благодарности за поддержку в связи с крушением самолета Ту-154, сообщается в официальном Twitter-аккаунте посольства вечером воскресенья, 25 декабря.

«Спасибо вам за вашу поддержку и солидарность в связи с трагической гибелью людей с рейса Ту-154», — заявили российские дипломаты в Великобритании. В ведомстве также отметили, что искренне ценят знаки сочувствия со стороны британских граждан, сопроводив публикацию фотографией принесенных жителями Лондона цветами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет министерства обороны Ту-154 с 84 пассажирами и восемью членами экипажа на борту потерпел крушение через семь минут после вылета с аэропорта дозаправки «Адлер». Обломки лайнера были найдены на расстоянии полутора километров от берега на глубине 50−70 метров. На месте трагедии в воскресенье, 25 декабря, и в ночь на понедельник идет поисковая операция. Пока удалось извлечь из воды тела 11 погибших. Большая часть тел жертв трагедии вероятно находится в фюзеляже самолета.

Напомним, на борту самолета находились члены Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты, военнослужащие и гражданские лица, в том числе Елизавета Глинка, известная более как доктор Лиза.

Читайте развитие сюжета: МИД РФ понимает причину радости Киева от трагедии с Ту-154