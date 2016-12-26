В Германии взорвали 4-тонную бомбу времен Второй мировой войны

Аугсбург , Германия, , 04:58 — REGNUM В немецком городе Аугсбург успешно завершилась операция по подрыву бомбы весом в почти четыре тонны времен Второй мировой войны. Из-за нее ранее в рождественское утро были эвакуированы 54 тыс. жителей города. Об этом сообщает Augsburger-Allgemeine.

Согласно информации издания, запланированный подрыв взрывного устройства состоятся успешно. Жители смело смогли вернуться в свои дома.

Отмечается, что в операции по уничтожению бомбы принимали участие три сапера и еще несколько их помощников.

Как ранее писало ИА REGNUM, авиационную бомбу обнаружили во время строительных работ в исторической части города. Предполагалось, что взрывное устройство принадлежало вооруженным силам Великобритании. Эта бомба стала самой крупной из тех, что когда-либо находили в этом немецком городе.

В связи с ликвидацией бомбы были эвакуированы все люди в радиусе 1500 метров, включая пациентов больницы. Церковные службы во всех соборах и церквях города были отменены.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии рождественским утром подорвут бомбу времен Второй мировой