Понедельник, 26 Декабря 2016 года
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В Германии взорвали 4-тонную бомбу времен Второй мировой войны

Общество
Ликвидация взрывного устройства прошла успешно

Аугсбург , Германия, 26 Декабря 2016, 04:58 — REGNUM  В немецком городе Аугсбург успешно завершилась операция по подрыву бомбы весом в почти четыре тонны времен Второй мировой войны. Из-за нее ранее в рождественское утро были эвакуированы 54 тыс. жителей города. Об этом сообщает Augsburger-Allgemeine.

Согласно информации издания, запланированный подрыв взрывного устройства состоятся успешно. Жители смело смогли вернуться в свои дома.

Отмечается, что в операции по уничтожению бомбы принимали участие три сапера и еще несколько их помощников.

Как ранее писало ИА REGNUM, авиационную бомбу обнаружили во время строительных работ в исторической части города. Предполагалось, что взрывное устройство принадлежало вооруженным силам Великобритании. Эта бомба стала самой крупной из тех, что когда-либо находили в этом немецком городе.

В связи с ликвидацией бомбы были эвакуированы все люди в радиусе 1500 метров, включая пациентов больницы. Церковные службы во всех соборах и церквях города были отменены.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии рождественским утром подорвут бомбу времен Второй мировой

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