Семьи погибших артистов ансамбля имени Александрова получат по 1 млн рублей
Москва, 26 Декабря 2016, 04:27 — REGNUM Семьи артистов ансамбля имени Александрова, трагически погибших в результате крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 над акваторией Черного моря, получат по одному миллиону рублей. Об этом заявили в пресс-службе Фонда социального страхования.
Как отмечается в сообщении, согласно предварительной информации, все 64 артиста были застрахованы. Теперь будет выясняться, у кого из погибших были иждивенцы. В пресс-службе Фонда социального страхования также сообщили, что запланирована встреча с родственниками.
Ранее ИА REGNUM писало, что все военнослужащие Минобороны РФ и другие пассажиры получить денежные выплаты в страховой компании «СОГАЗ». В общей сложности будет выплачено более 5,8 млн рублей. Из них 2,337 млн рублей — страховая выплата и 3,506 млн рублей — единовременное пособие.
Самолет Минобороны РФ Ту-154, направлявшийся в сирийскую Латакию, пропал с экранов радаров вскоре после вылета из Сочи утром в воскресенье, 25 декабря. На борту разбившегося над акваторией Черного моря самолета находилось 92 человека, включая членов экипажа, артистов ансамбля, журналистов и Доктора Лизу. Они отравились в Сирию, чтобы они поздравили российских военных с Новым годом.
Позже обломки воздушного судна были обнаружены на расстоянии 1,5 км от берега. В результате катастрофы никому выжить не удалось. Поисковая операция на месте трагедии продолжается и в темное время суток.
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