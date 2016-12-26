Понедельник, 26 Декабря 2016 года
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Макфол выразил соболезнования в связи с крушением российского лайнера

Общество
…после резкой критики в Twitter

Вашингтон, 26 Декабря 2016, 03:53 — REGNUM  Бывший американский посол в России Майкл Макфол выразил слова сочувствия в связи с трагедией, произошедшей рано утром 25 декабря, недалеко от сочинского побережья Черного моря. О крушении российского лайнера Макфолу стало известно благодаря резкому выпаду одного из интернет-пользователей.

О катастрофе, повергшей в траур российских граждан, бывший российских посол узнал случайно, поскольку, по его словам, находился вместе со своей семьей в Монтане и не смотрел новостей.

Ранее один из пользователей сети Twitter в ответ на опубликованные политиком на русском языке поздравления с рождеством в довольно жестких выражениях поинтересовался у Макфола о том, что его побудило опубликовать на русском языке поздравления с католическим рождеством да «еще и в день трагедии».

«Я очень сожалею о вашей трагедии», — отреагировал на критику Макфол, пояснив, что ему не было известно о ней ранее.

Напомним, в акватории Черного моря продолжается поиск тел погибших и фрагментов самолета, рухнувшего на воду через несколько минут после взлета. В поисковой операции задействованы три тысячи человек, более 200 единиц техники, в том числе авиации.

Во время крушения Ту-154 погибли 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. Среди пассажиров лайнера были журналисты, члены ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие и некоторые другие гражданские, в том числе волонтер Елизавета Глинка (доктор Лиза).

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